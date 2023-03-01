В Омске в одном из мусорных баков нашли окровавленного, изрезанного щенка

Фото: соцсети.

В социальных сетях зоозащитник Омска Ася Козырчикова сообщила, что в конце февраля 2023 года в поселке Николаевка, в мусорке омичи нашли живой окровавленный комок. При ближайшем рассмотрении он оказался щенком с ножевыми порезами. Малыша вовремя нашли - еще бы немного, и он бы сдался.

- С ветеринаром сошлись во мнении, что щенок скорее всего попал в руки живодеров, собаки так не могли порвать, травмы при ДТП тоже выглядят иначе. Это надрез обоих ушей, резаная рана на спине, раны в нижней тазовой части. Скорее всего переломы нескольких лап, внутренние травмы и травма позвоночника, - рассказала зоозащитница.

Первые минуты в клинике щенок, названный Шанси, безучастно лежал, словно ему было уже все равно, что произойдет дальше. Однако после капельниц с лекарством он начал пытаться вставать на изрезанные и поломанные лапки и рыдать от страшной боли. При этом отважный малыш совсем не боится врачей и с радостью идет на контакт. Пока неизвестно, чем для Шанси обернутся жуткие травмы, и сможет ли щенок сохранить природное здоровье. Шанси предстоит долгое и затратное лечение - сейчас объявлен сбор помощи.