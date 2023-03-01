В Омской области осудили 13 членов банды «черных лесорубов»

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Тарский районный суд Омской области вынес приговор банде «черных лесорубов», орудовавших в регионе в 2016-м году в Омске, Тарском и Седельниковском районах. Сроки получили 13 человек ОПГ, лидеру группы назначили 6 лет колонии, еще 7 человек будут сидеть от 1 года и 8 месяцев до 5 лет.

- В течение года указанные лица совершили шесть незаконных рубок на территории Екатерининского и Вассиского участковых лесничеств. В результате лесному фонду РФ причинен ущерб на общую сумму почти 24,5 млн рублей, - сообщается в решении.

В середине сентября 2017 года по указанию лидера группы подожгли подожгли сарай местной жительницы, запугав таким образом женщину, активно рассказывающую общественности о незаконной деятельности банды. В этом огне сгорело ее имущества на 250 тысяч рублей, их по решению суда придется выплатить. У другого фигуранта были изъяты 750 граммов марихуаны.

Вину в совершении преступлений подсудимые не признали, мер по возмещению ущерба не приняли, отмечают в надзорном ведомстве. Уголовное дело в отношении двух членов группы суд прекратил в связи с их смертью. Остальные в зависимости от роли каждого признаны виновными за незаконную рубку в особо крупном размере, умышленное уничтожение имущества, и незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств.