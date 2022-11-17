В Омске СКК имени Блинова взыскал с подрядчика 485 тысяч рублей, но все равно проиграл

Спорткомплекс ранее пообещали реконструировать его по концессии к 2024. Дождемся ли? Фото: wikipedia.com

Накануне в Омске завершилась курьезная история с реконструкцией крыши СКК имени Блинова.

Представители спорткомплекса попытались взыскать с подрядчика ООО «Стройиндустрия» 485 тысяч рублей за необоснованное обогащение при ремонте кровли. Компания же подала встречный иск в суд. Его удовлетворили и обязали руководство СКК имени Блинова выплатить 1,3 миллиона рублей за так называемые дополнительные неоплаченные работы.

Контракт на 19,7 миллионов рублей на реконструкции кровли был заключен с данной организацией еще два года назад - в 2020 году. В 2021 она была завершена. Как полагается, был подписан и акт приемки работ. При этом на самом деле они не были полностью окончены.

В ходе рассмотрения дела было предложено крайне грамотное решение - провести судебную экспертизу, включающую в себя разбор отремонтированной кровли. Однако ни одна из сторон не пошла на это. Решения судебной инстанции еще не вступило в силу и может быть обжаловано в установленные на это сроки.

Напомним, завершить полную реконструкцию спорткомплекса планируют к 2024 году в рамках государственно-частного партнерства. Потратят на эти цели более 1,2 миллиарда рублей.

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