В Омске пристроили собаку погибшего на Донбассе военнослужащего

Фото: соцсети.

В омских соцсетях накануне поздним вечером появилось сообщение с фотографией собаки. По словам омички по имени Татьяна, питомица с выразительным и преданным взглядом недавно лишилась своего единственного хозяина - тот погиб на Донбассе. Поэтому собаку пристраивали.

- В Омске ищут новый дом собаке погибшего на Донбассе бойца Если это не удастся, Ласку могут усыпить. Знающие люди говорят, что это имя ей очень подходит - добрая, ласковая, тихая собачка. Теперь в лицо смерти смотрит и сама Ласка: ее хотят усыпить. Она стерилизованная и привитая, к выгулу приучена. Давайте вместе спасём Ласку! Собачка находится в Омске. Пусть Ласка быстрее обретёт тёплый дом и любящих хозяев, - написали авторы поста.

При этом одни омичи в комментариях под фото собаки посочувствовали осиротевшему животному, а другие отметили, что собаки, давно оставшиеся без хозяев, ничем не отличаются от тех, что потеряли своих при операции в зоне СВО - всем нужна забота. Поэтому не стоит создавать искусственный ажиотаж вокруг нового для общества явления.

Спустя несколько часов автор поста обновил информацию и сообщил о том, что для Ласки нашлись хозяева.

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