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Экономика17 ноября 2022 7:00

Омсктрансмаш снял видеоролик о работе над огнеметными системами «Солнцепек»

Партии тяжелой техники омский завод старается каждый раз передавать раньше сроков для нужд Минобороны РФ
Наталья ВИРКУНЕН
Огнемет на одном из столичных парадов военной техники.

Огнемет на одном из столичных парадов военной техники.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завод «Омсктрансмаш» работает над улучшением тактико-технических характеристик ТОС-1А «Солнцепек». Инженеры завода пообещали, что тяжелая огнеметная система будет перезаряжаться еще быстрее, а площадь поражения станет больше.

- В настоящий момент ведутся работы по увеличению дальности и кучности стрельбы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», — пояснил главный инженер завода.

На заводе продолжают выполнять гособоронзаказ. Напомним, что сейчас предприятия тяжелой и военной промышленности активно обновляют и дополняют кадровый состав. Накануне омский губернатор Бурков заявил, что на такие заводы в регионе смогли трудоустроиться 1800 человек.

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