Омсктрансмаш снял видеоролик о работе над огнеметными системами «Солнцепек»

Огнемет на одном из столичных парадов военной техники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завод «Омсктрансмаш» работает над улучшением тактико-технических характеристик ТОС-1А «Солнцепек». Инженеры завода пообещали, что тяжелая огнеметная система будет перезаряжаться еще быстрее, а площадь поражения станет больше.

- В настоящий момент ведутся работы по увеличению дальности и кучности стрельбы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», — пояснил главный инженер завода.

На заводе продолжают выполнять гособоронзаказ. Напомним, что сейчас предприятия тяжелой и военной промышленности активно обновляют и дополняют кадровый состав. Накануне омский губернатор Бурков заявил, что на такие заводы в регионе смогли трудоустроиться 1800 человек.