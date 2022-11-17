В Омске не хватает препаратов для отлова уличных собак - закупки снотворного упали в 10 раз

Насколько нехватка снотворного повлияет на численность популяции - пока непонятно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники омского спецавтохозяйства накануне рассказали о серьезной проблеме с медикаментами для отлова уличных собак. Как оказалось, в муниципальном приюте - серьезный дефицит специальных препаратов для того, чтобы обездвижить в момент бездомное животное.

– Если в прошлом году мы приобретали более 1000 таких доз, то сейчас закупка составляет всего 100 доз. Это связано с тем, что в Россию препарат не поставляют. Мы пытаемся выйти из этого положения, самостоятельно изготавливаем удавки и сачки для отлова, – рассказал руководитель муниципального приюта Евгений Вольф.

Депутаты Омского горсовета в ходе комитета решили, что этой проблемой нехватки лекарств должен заниматься департамент городского хозяйства, именно ему подчиняется приют. Так вопрос перенаправил глава комитета по ЖКХ Сергей Фролов. Следим за дальнейшим развитием событий.

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