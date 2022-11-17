«Это вам не котлета под картошкой»: гастролер из Москвы взял с 92-летней омички 117 тысяч рублей за обучение «смартфону»

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

117 тысяч рублей за то, чтобы научиться пользоваться смартфоном отдала 92-летняя омичка юному мастеру. 20-летний житель Москвы, приехавший в гости к девушке, теперь обвиняется в мошенничестве.

В один из злополучных дней пенсионерка нашла в своем почтовом ящике объявление с рекламой занятий по компьютерной грамотности. Женщина давно хотела овладеть своим телефоном, и тут такая возможность.

Пришел молодой парень, «потыкал» в сенсорный экран и запросил у бабушки 117 тысяч рублей. Сначала она отдала ему 45 тысяч, которые были в наличии, а позже он помог перевести ему оставшуюся сумму.

- В этот же день к заявительнице без приглашения пришел еще один сотрудник компании и предложил дополнительные услуги по настройке мобильного телефона. Женщина отказалась и обратилась в полицию, так как поняла, что стала жертвой мошенников, - рассказали подробности в региональном управлении МВД.

Любопытно, что омичку сразу не смутила цена за услугу. Даже на вопрос следователя о стоимости она ответила следующим образом:

- Вы знаете, дело в том, что я очень далека от электроники. Это же не котлета под картошкой, - пояснила импозантная дама.

Парня удалось вычислить оперативникам. Сейчас он дожидается суда под домашним арестом.

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