Жители Омска очень скупятся на покупки ювелирных украшений

В Омске оказался самый низкий средний чек на покупки украшений. Фото: Иван МАКЕЕВ

Омск – Сибирь. Поэтому здесь важно тепло одеться и вкусно поесть, чтобы не замерзнуть. А вот детали образа местных жителей волнуют меньше всего. Показатель тому – данные аналитиков центра SOKOLOV.

Статисты выяснили, что среди 14-ти гродов-миллионников Омска занимает 13-е место по тратам на ювелирные украшения. Оборот за последние 10 месяцев составил 1,6 млрд рублей со средним чеком 4,7 тысячи рублей. Ниже только Волгоград.

- На первом месте Екатеринбург, жители которого потратили 3,6 млрд рублей, на втором – Новосибирск где жители потратили 3,3 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров по тратам на ювелирные украшения Краснодар с оборотом 3 млрд рублей, - уточняют аналитики.

Между тем, Сибирь находится в середине ТОПа по тратам на изделия из драгоценных металлов. Лучше всего «ювелирку» покупают в ЦФО, а хуже – СКФО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омич похитил золотые украшения у молодой мамы и съел их

Доставать серьги и цепочку пришлось медикам (подробнее)