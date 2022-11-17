В Омске хирурги спасли мужчину, который случайно пырнул себя ножом

Фото: пресс-служба минздрава Омской области

Омские сосудистые хирурги спасли мужчину, который по неосторожности пырнул ножом сам себя.

Житель Омской области хотел зарезать поросенка, но хрюкающее животное умирать не собиралось и всячески начало сопротивляться сельчанину. Мужчина держал «пяточка» бедрами и готовился его заколоть, но тот в последний момент вырвался и сбежал. Омич не успел сориентироваться - и внезапно воткнул нож себе в ногу, точнее в нижнюю часть бедра. Позже оказалось, что попал он в самое неудачное место.

- Естественно, началось кровотечние, мужчина сам себе его как-то остановил, перемотал, в течение нескольких часов надуло большую гематому, образовалась какая-то шишка пульсирующая, похолодела нога, то есть все в общем-то печально выглядело, он приехал в приемное, его госпитализировали, - поделился сосудистый хирург ОКБ Максим Герасименко.

В медицинском учреждении провели обследование, в результате которого выяснилось, что сельчанин повредил себе ударом и артерию, и вену.

Хрюкающее животное отправило мужчину на операционный стол Фото: пресс-служба минздрава Омской области

- Этим своим ножом он точечно, сверху вниз ударяя, частично пересек себе сразу оба сосуда в подколенной области, в самом неудачном месте. Между ними образовалась полость, так назваемая «ложная аневризма», сдавилось и артериальное русло ниже колена, и вена. В итоге произошел тромбоз и берцовых артерий, и еще тромбоз подколенной и берцовых вен. То есть с одной стороны это сразу может привести к гангрене и к ампутации голени, посколько кровоток там остановился, за счет вот этой всей огромной шишки, с другой стороны, еще и вены затромбировались, по которым тромб поднимается выше и может оторваться, улететь в легкие, - добавил хирург.

Мужчину экстренно прооперировали, что позволило спасти ему ногу, а главное - жизнь.

- Удалось остановить кровотечение, эвакуировать всю гематому и выполнить протезирование и подколенной артерии, и вены, чтобы сохранить пациенту ногу и убрать все риски осложнений. Достали тромбы из берцовых артерий, тромб из вены убрали, чтобы он не оторвался и не улетел выше, - расскзал Максим Герасименко.

На данный момент сельчанина выписали из больницы. Его состояние хорошее, даже отличное. Что стало с хрюкающим животным, к сожалению, неизвестно.

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