«У каждой трудности есть решение»: омские спортсмены-колясочники взяли «бронзу» на чемпионате по футболу

Фото из архива Рустама Копеева

Спустя 45 лет со дня основания, соревнования по футболу на электроколясках планируют внести в программу паралимпийских игр. Эти же годы потребовались, чтобы вид спорта пришел в Россию. И сразу же покорился спортсменам из Омской области. Команда «Red Star» забрала бронзу на Всероссийском чемпионате в Сочи.

Всего четыре парня: Михаил Бережной, Сергей Соболев, Дмитрий Круглов во главе с Рустамом Копеевым прославили регион на всю страну. Без своего инвентаря, на голом энтузиазме ребята взяли «бронзу» сначала на состязаниях в Нижнем Тагиле, а потом, пропустив вперед спортсменов из Петербурга и Москвы, добились успехов в городе Сочи.

- Петербургская команда тренируется очень много лет. Достойные ребята. Нам помог победить какой-то энтузиазм. Мы ехали за победой. Для нас «бронза» – это победа. Потому что Петербург – первое, Москва – второе и Омск – третье место. Мы смеемся с ребятами: собрались три футбольные державы, - рассказывает в эксклюзивном интервью «КП-Омск» Рустем Копеев.

37-летний омич Рустем Копеев – капитан команды. Он-то и решил, что Омск тоже должен не отставать от спортивных тенденций. И, как в случае с кёрлингом, внезапно ворвавшимся в современное общество, парень начал собирать команду, чтобы освоить новое веяние.

Их всего четверо игроков. И два тренера: Рустам Рамазанов и Серик Копеев. Мужчины сотрудничают с Российским футбольным Союзом, который помогает спортсменам организовывать поездки на соревнования. Совсем скоро их команда будет зарегистрирована официально, тогда к финансированию должен подключиться Минспорта Омской области.

Фото из архива Рустама Копеева

- У нас нет инвентаря, нет до сих пор колясок. Одна стоит более полумиллиона. А нужно 8, чтобы собрать полноценную команду для тренировок и поездок на соревнования. Но пока мы довольствуемся тем, что есть. Единственный момент, мы должны зарегистрироваться официально. Чтобы мы были не парни с улицы, а уже официальные лица. Тогда получится заложить бюджет на нашу команду, - поясняет спортсмен.

Сейчас заняться этим видом спорта, по словам Рустама, хотят многие. В основном, это так называемые «шейники» - ребята, которые получили серьезные травмы шейного отдела позвоночника. Чуть меньше «спинальников». Все эти люди преодолели свое уныние и хотят стать примером для многих.

- Независимо от того, спортсмен ты или нет, не стоит унывать, потому что в жизни очень много интересных моментов. От жизни нужно брать все. Не унывать никогда - это очень важно. У каждой трудности есть решение. У нас ребята все с тяжелой судьбой. Все в раннем возрасте получили травму, и их жизнь буквально оборвалась. Но каждый проявил волю и желание жить дальше и достигать результатов. Я думаю, это очень дорогого стоит, - считает Рустам.

Сам герой нашей публикации с раннего детства связан со спортом. Сначала боевые искусства, потом травма. И вот спустя годы он не только спортсмен. Рустам продолжает активно заниматься общественной деятельностью, творчеством и социальными проектами. При этом, является директором по развитию Всероссийской организации «Союз отцов» в городе Омске.

Что касается самой омской команды «Red Star», на достигнутом результате ребята останавливаться не собираются. В планах следующего года продолжить активные тренировки, а также участие в соревнованиях. Но уже совсем в новом статусе: «не парней с улицы».

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