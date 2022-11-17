На пути к безопасным дорогам!

Согласно исследованиям аналитического агентства «ПромРейтинг», в топ-3 вошли республика Татарстан, Москва и Свердловская область. Между развитием систем безопасности и снижением аварийности на дорогах существует прямая взаимосвязь, утверждают операторы комплексов фотовидеофиксации. Разбираемся в статистике и отвечаем на вопрос, почему Омску стоит присмотреться к опыту других регионов.

Главный эффект от внедрения и развития систем фотовидеофиксации – снижение количества ДТП. Если обратиться к опыту Свердловской области – одному из лидеров по количеству камер на дорогах – выяснится, что за три года активного внедрения комплексов фотовидеофиксации в регионе удалось ликвидировать 117 очагов аварийности. Об этом свидетельствуют данные статистики областной ГИБДД.

В 2021 году в ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области отметили, что за последние два года среднее сокращение количества ДТП в регионе составило 10%, то же самое по числу погибших и пострадавших.

Оператором дорожных камер на Среднем Урале с 2017 года является компания УГМК-Телеком. По данным региональной Госавтоинспекции, в 2016 году, то есть до начала установки систем фотовидеофиксации, в регионе было зафиксировано 2985 ДТП. В 2017 году, с момента появления камер, количество происшествий снизилось на 14%, до 2561 случая за год. Количество погибших в ДТП в 2017 году сократилось до 411 с 473 в 2016-м, то есть на 13,1%.

На сегодня в Свердловской области действуют 343 комплекса фотовидеофиксации от УГМК-Телеком. Из них 218 – стационарных, 121 – передвижной и 4 — мобильных.

Согласно последним данным ГИБДД, в первом полугодии 2022 года в Свердловской области число ДТП снизилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число погибших сократилось на 1,8%, а количество раненых – на 13,9%.

Если обратиться к статистике Омской области, здесь, по данным Госавтоинспекции, число погибших в ДТП за первое полугодие 2022 года на 35,8% превышает данные за аналогичный период прошлого года.

По показателю «транспортный риск» (число погибших в авариях на 10 тысяч зарегистрированных транспортных средств) среди всех субъектов РФ Свердловская область, по данным за первое полугодие, занимает 20 место (0,74 на 10 тыс. автомобилей), а Омская находится на 41 месте (1 погибший на 10 тыс. автомобилей).

«Мы обеспечиваем госавтоинспекторов эффективным инструментом профилактики нарушений ПДД и высокой доказательной базой. Материалы с комплексов фотовидеофиксации поступают в ЦАФАП, на их основании выносятся постановления об административных правонарушениях. Средства от оплаченных штрафов поступают в региональный Дорожный фонд и идут на содержание и развитие автодорог», – отмечают в пресс-службе компании, добавляя, что четко следуют рекомендациям ГИБДД, которая руководствуется статистикой очагов аварийности и определяет места размещения систем фотовидеофиксации.

Комплексы, устанавливаемые на дорогах Среднего Урала, в разы эффективнее аналогов в других регионах. По данным УГМК-Телеком, камеры на перекрестках способны распознавать до 90-95% нарушений. Московский вариант — это одна обзорная камера и одна камера для распознавания номера. В то время как на в Свердловской области, к примеру, на икс-образном перекрестке может располагаться до 7 камер.

Еще одно доказательство эффективности устанавливаемых компанией камер — их непрерывная работа, своевременный ремонт и модернизация элементной базы. Контракт с оператором заключается на полный цикл работ по строительству, эксплуатации и обслуживанию комплексов.

Информационная статья предоставлена ООО «УГМК-Телеком».

Фотоматериал представлен ООО «УГМК-Телеком».

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