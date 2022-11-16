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Общество16 ноября 2022 10:30

Талонов нет: омичку с инвалидностью лишили выплаты из-за пропущенного не по ее вине медосмотра

Омичку лишили инвалидности и пенсии из-за отсутствия талонов на медосмотр в поликлинике
Наталья ВИРКУНЕН
Проблема женщины была решена в довольно короткие сроки.

Проблема женщины была решена в довольно короткие сроки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пресс-служба уполномоченной по правам человека в Омской области сообщила о том, как накануне жительнице Омска понадобилась помощь с прохождением медико-социальной экспертизы. Омичка, являясь инвалидом второй группы, давно получает соответствующую социальную выплату, но не так давно ее лишили положенных по закону денег.

Причиной прекращения выплат стал непройденный медосмотр. Женщина не смогла вовремя попасть к медикам, потому что ей долго не давали талон на посещение медицинского учреждения. Также в учреждении отсутствовало необходимое медицинское оборудование, поэтому омичке не могли провести необходимое обследование.

После вмешательства омбудсмена фамилию женщины внесли в лист ожидания на медицинское обследование в другом медицинском учреждении. В ноябре она получила направление на медико-социальную экспертизу. И после специалисты ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» подтвердили инвалидность - выплаты вернули.

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