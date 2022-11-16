Омская пенсионерка доверила медиуму Асие свою депрессию и 2,5 миллиона рублей

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

Двойное горе испытала 68-летняя омичка. После смерти мужа она решила поправить свое психическое зсостояние и обратилась к медиуму. Теперь дело на несколько миллионов разгребает омская полиция.

На отчаянный шаг женщина решилась после просмотра телепередачи с участием парапсихологов. Чтобы снять боль потери за три месяца у потерпевшей выудили 205 тысяч рублей. Чуть позже позвонила медиум Асия и предложила доверчивой клиентке поучаствовать в акции, где она сможет вернуть все потраченные деньги.

- Для этого требуется оплатить комиссию – 181 000 руб., страховку – 108 000 руб., налог – 217 000 руб. Пенсионерка выполнила все указания, но обещанного не дождалась, - уточнили в региональном управлении МВД.

В конечном счете, женщина осталась без 2,5 млн рублей. В ходе допроса она рассказала об истории общения с мошенниками.

- Она представлялась так: парапсихолог, психолог, ясновидящая, медиум. Первая консультация у нее была бесплатной, а потом ее ассистенты должны были все сказать, - рассказывает потерпевшая. – Я говорю, ребята, вы там с ума не сошли совсем?

Полиция завела уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Женщине пока придется справляться со стрессом самостоятельно – без помощи лжеспециалистов.

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