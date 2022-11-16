В Омске педагог получила условный срок за то, что вытянула деньги у полусотни студентов

Скинулись на хорошие оценки 53 человека. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Ленинский суд назначил 4 года лишения свободы условно преподавательнице омского техникума железнодорожного транспорта.

Женщину признали виновной в получении взяток от студентов. Такса стоила 1000 рублей, всего скинулись за успешную сдачу экзамена 53 человека.

- По данным следствия и суда, в 2020-2021 гг подсудимая неоднократно получала от представителей разных групп студентов в виде взяток денежные средства, - сообщает СУ СКР по Омской области.

К слову, экс-преподаватель получила два года испытательного срока и еще на два года не сможет заниматься профессиональной деятельностью.

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