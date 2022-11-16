17 ноября в Омской области ударят морозы

Уже завтра в Омской области похолодает до -15 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что уже на этой неделе в Омск придет зима. Так в первой половине рабочей недели существенных изменений в погоде в регионе не ожидается - дневная температура воздуха около нуля градусов. Во второй половине недели существенное влияние и понижение температуры принесет с собой холодный циклон с арктическим воздухом. Поэтому в течение дня 16 ноября ветер сменит юго-западное направление на северное.

- Ночью 17 ноября столбики термометров опустятся до -10…-15 градусов, в северных районах температура воздуха будет еще ниже: до -23 градусов по Цельсию. В дневные часы прогнозная температура составит около -8…-13 градусов, - пояснили метеорологи.

И эти температуры вполне соответствуют средним климатическим нормам второй половины ноября. Согласно многолетним наблюдениям, в Омске 17 ноября максимальная температура воздуха в 2001 году составила +10 градусов, минимальная, -37 градусов, была зафиксирована в 1902 году.

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