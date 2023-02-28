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Общество28 февраля 2023 17:30

Компания «Джаст Фит Лайф», кран которой убил семью из Омска, прекращает существование

Арбитраж завершил конкурсное производство в отношении строительной организации
Андрей ОБНОРСКИЙ
К уголовной ответственности при падении башенного крана привлекли несколько человек.

К уголовной ответственности при падении башенного крана привлекли несколько человек.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

21 февраля Арбитражным судом было завершено конкурсное производство в отношении ООО «Джаст Фит Лайф». Подробности сообщил конкурсный управляющий ЕФРСБ.

В случае, если никто из кредиторов не обжалует судебное определение, то в карточке компании ЕГРЮЛ появится запись о ее ликвидации.

Напомним, строительная фирма известна омичам по трагедии, произошедшей более пяти лет назад на стройплощадке апарт-отеля на Маршала Жукова. Тогда башенный кран упал на проезжую часть, по которой в тот момент проезжали автомобили. Пострадали две машины, в одной из которых находилась семья.

Учредителем фирмы был почетный строитель Виктор Полукаров, который в 2019 году освободился из колонии, где отбывал наказание за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

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