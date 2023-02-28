В Омске может рухнуть элитный дом на улице Волочаевской

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Череда неприятных событий, связанных с жилыми домами, продолжает преследовать чиновников Омской области. Сначала рухнул дом на улице 20 Партсъезда, потом аварийными признали еще одно здание в Нефтяниках, на трещины в стенах недавно пожаловались омичи с улицы Профинтерна. А тут еще одна новость: элитный дом на улице Волочаевской ждет учесть старых домов.

- По обращению ТСН «Изумрудное» рассмотрели ситуацию в доме по ул. Волочаевская, д. 11 корпус 1, где одна из колонн первого этажа пришла в аварийное состояние. По заключению специалистов ООО "СтройКон", которые сделали выводы по результатам обследования, существует реальная возможность обрушения участка здания, - рассказал мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, в подъезде зарегистрировано 62 человека, всех на время работ расселят в жилье маневренного фонда. Что касается самого здания, там продолжится обследование и начнется разработка инженерно-технического решения для укрепления колонны.

К слову, по поручению Шелеста дом на Профинтерна также проверит специальная комиссия.

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