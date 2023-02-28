Омич будет целый год подметать улицы за убийство беременной самки лося

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Один год исправительных работ, удержание 10% от зарплаты и 400 тысяч рублей штрафа. Такое наказание назначил Мировой судья судебного участка № 14 в Муромцевском районе 40-летнему омичу.
Его вину в незаконной охоте доказали без особых трудностей, ведь мужчина пристрелил беременную самку лося в январе 2022 года.
- В отсутствие соответствующего разрешения, используя огнестрельное оружие «Вепрь-308», осуществил незаконный отстрел беременной двумя детенышами самки лося, - уточнили в областной прокуратуре.
Пока, правда, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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