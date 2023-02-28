Доброе утро: в Омской области первым из спячки вышел гималайский медведь

Фото: Большереченский зоопарк.

В последний зимний день в омском Большереченском зоопарке вышел из спячки гималайский медведь по кличке Малыш. Мишка не нарушает традиций и выходит из глубокого сна первым уже второй год подряд.

- Мишку уже осмотрели зоотехники и ветеринарные врачи — с ним все хорошо! Так как медведей сразу нельзя кормить тяжелой пищей, в первые дни его рацион будет состоять из овощей, молочной продукции, легких каш, - рассказали в зоопарке.

Сотрудники учреждения подчеркнули, что медведи в принципе не погружаются в глубокую гибернацию. Даже их температура тела снижается всего с 37 градусов до 31. То есть разбудить спящего медведя можно.

- Правда, это не обрадует никого: ни вас, ни его, - заверили сотрудники зоопарка.

Пока Малыш не спешит выбираться из своей берлоги, у него идёт адаптационный период. Но уже скоро скоро косолапый выйдет к посетителям.