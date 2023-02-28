Не романтично: омич сломал челюсть 20-летней девушке у сельского кафе

За свой проступок парень ответит в суде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История с печальным концом произошла в Москаленском районе. Подробности рассказывает полиция.

В ночное время возле кафе произошел конфликт. Повздорили 25-летний парень и 20-летняя девушка. Ссора закончилась плачевно для последней.

- Двусторонний открытый перелом нижней челюсти, - констатировали диагноз врачи.

Что послужило причиной конфликта не сообщается, известно одно, что за свой немужской поступок омичу придется отвечать в суде. Если подруга не передумает.

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