Хранитель гостайны за 23 тысячи рублей: опубликован список необычных вакансий Омска

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Хранитель гостайны, музейных предметов и даже сборщик баночек с солью. Такие вакансии предлагают омские работодатели. Подборку самых интересных предложений опубликовал сервис НН.ру.

Так, среди скучного и обыденного при поиске работы можно наткнуться на должность главного специалиста отдела по защите гостайны в «Омскархитектуры». За ответственную работу предлагают 23 тысячи рублей, а из обязанностей нужно вести секретное делопроизводство, принимать корреспонденцию, архивные дела и так далее.

А вот Омский историко-краеведческий музей ищет хранителя музейных предметов. Там требуется специалист с высшим образованием, который должен поддерживать температурно-влажностный режим помещений фондохранилища, хранить и систематизировать музейные предметы. За это ему готовы платить 27 тысяч рублей.

Без обязательного высшего образования и на зарплату в 35 тысяч рублей готовы принять сборщика баночек морской соли для ванн. От кандидата требуется умения фасовать компоненты и клеить на баночки стикеры.

41 тысячу сможет получать консультант зоомагазина по кормам для животных. От сотрудника просят иметь всего два качества: ответственность и общительность.