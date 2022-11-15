В Омске представили концепцию благоустройства набережной Тухачевского

Фото: «К5 Инжиниринг»

Накануне омская компания «К5 Инжиниринг» представила концепцию благоустройства Набережной Тухачевского в Омске.

Согласно проекту, набережную на участке от Юбилейного моста до улицы Таубе планируют разделить на три части - бульвар Воскресенского сквера, набережная возле бывшей ТЭЦ-1 и площадь у Иртышских ворот.

Фото: «К5 Инжиниринг»

Так, на бульваре Воскресенского сквера планируют разместить детскую площадку с песочницей и каруселями, историческую беседку-сцену, причал и пирс, а также установить павильоны с прокатом, кафе, кассами и общественными туалетами. Зимой площадку в этом месте планируют использовать для открытия ледового катка.

Фото: «К5 Инжиниринг»

На участке у бывшей ТЭЦ-1 по проекту должны появиться новые спуски на нижний ярус набережной, видовые площадки, а также амфитеатр. Там создадут целую аллею из 96 кленов и почти 1 тысячи кустарников.

Видовые площадки планируют соорудить на крепостному валу на площади у Иртышских ворот. В этом же месте высадят множество ив и яблонь.

До конца 2022 года концепция благоустройства будет вынесена на рассмотрение Архитектурно-градостроительного совета. После этого омичам предстоит проголосовать в мае 2023 года за его реализацию. Строительство набережной в лучшем случае начнут в 2024 году, так как для этого нужно, чтобы проект попал в госпрограмму «Формирование комфортной городской среды»

Напомним, ранее обсуждали другой крупный проект - благоустройство парка имени 300-летия Омска на Левобережье.

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