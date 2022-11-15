«Я тебе нос сломаю»: в Омске безбилетник плевался и избивал кондуктора

Фото: стоп-кадр видео «Инцидент Омск»

За неоплаченный проезд в общественном транспорте получил… кондуктор. Женщину избил пассажир в красной куртке. Видео конфликта опубликовали очевидцы в группе «Инцидент Омск» во Вконтакте.

Автор поясняет, что за сотрудницу заступиться было некому, так как в салоне находились одни студентки и женщины. Сам омич, незаплатив проезд, претворился спящим. После нескольких замечаний он накинулся на кондуктора.

- Мужчина резко подскочил и начал плевать ей в лицо, после чего замахивался несколько раз, материл и потом ударил вовсе, ещё несколько раз плюнул, она просила его остановится, но он продолжал ей угрожать и харкать в лицо, после чего вышел на Университете, - пишет автор.

Из-за огромного количества нецензурной брани редакции пришлось удалить звук из видео. Однако, в оригинале четко слышно, как мужчина угрожает сломать нос кондуктору.

В омском управлении МВД «КП-Омск» сообщили, что заявлений пока от пострадавших не поступало.

- По данному факту в полицию обращений граждан не поступало. Информация, размещённая в сети Интернет, зарегистрирована и будет проверена, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

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