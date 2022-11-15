Яма в Омске, в которую упала гостья города, будет зашита металлом

Фото: соцсети.

После широкой огласки падения кемеровчанки в омскую яму теплотрассы администрация Омска сообщила, что зияющую дыру посреди улицы зашьют металлом.

- На улице 8-я Ремесленная произошел инцидент падения омички в открытую теплотрассу. Департамент контроля установил, собственником теплового узла является компания АО «Омск РТС». По информации ресурсноснабжающей организации участок огорожен, специалистами ресурсноснабжающей организации провал будет зашит металлом. Администрация города Омска просит омичей быть внимательнее в темное время суток, - такое сообщение было оставлено в социальных сетях.

Также прокуратура города инициировала проведение проверки.

- Основанием для проверочных мероприятий послужили сообщения о том, что на пересечении ул. Челюскинцев и ул. 8-я Ремесленная девушка упала в яму между основанием теплотрассы и трамвайными путями, которая не была огорожена, и провела в ней длительное время. В ходе надзорных мероприятий данная информация будет проверена, будут установлены обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действий должностных лиц ресурсоснабжающей организации по обеспечению безопасного функционирования системы ЖКХ. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили на сайте надзорного ведомства.

Напомним, что девушка, упавшая в яму, сильно оцарапалась и провела там всю ночь. На безлюдной улице ее крики о помощи омичи услышали только утром.

Девушка приехала в Омск накануне, чтобы проводить в зону СВО мобилизованных ранее родственников. Она отлучилась в темное время суток на минутку, не прихватив с собой телефон, и обвалилась в яму в кромешной темноте.

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