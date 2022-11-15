Омский губернатор Бурков проводил еще одну группу мобилизованных военнослужащих в зону СВО

Очередная группа резервистов, призванных по частичной мобилизации в Омской области, отправилась в зону СВО после комплексной подготовки. И снова проводить военнослужащих прибыл омский губернатор Александр Бурков. Церемония отправки состоялась на автодроме автобронетанкового инженерного института.

- В нашей стране воинский долг всегда был делом чести. Наши прадеды и деды в свое время встали единым фронтом против фашизма и победили. Помните, что в ваших жилах течет кровь победителей. И в самые тяжёлые минуты вспоминайте об этом. В годы Великой Отечественной войны воинские подразделения, сформированные в Сибири, сыграли решающую роль в Победе: в битве под Москвой и в Сталинградской битве. И побеждает тот, кто воюет за правое дело. Вы сегодня идёте защищать историческую независимость нашей страны и наше право на свой российский путь развития. Я желаю, чтобы каждый из вас с честью выполнил поставленную задачу, чтобы всегда с вами была солдатская удача. Возвращайтесь живыми и здоровыми, - сказал Бурков.

- Вам выпала великая честь защищать страну. Мы должны победить. Другого пути у нас нет, - присоединился к словам Герой Советского Союза Николай Кравченко, в своё время служивший на Украине, выполнявший интернациональный долг в Афганистане.

После торжественной части Александр Бурков пообщался с рядовыми и командирами одного из подразделений, отправляющихся сегодня к месту назначения, поинтересовался насколько эффективно прошло обучение.

- Среди прочего отрабатывали взаимозаменяемость, но каждый будет на своих местах работать, - рассказали бойцы.

Отметим, перед отправкой в воинские части бойцы получили полную экипировку. Минобороны предоставило каждому бойцу комплект базового обмундирования, Утепленные куртки и штаны, перчатки, зимнюю шапку, кепку, теплые носки, утепленное влагоотводящее белье, индивидуальные и групповые аптечки. Парней обеспечивают шанцевыми инструментами, в том числе саперными лопатами, оружием в зависимости от занимаемой должности, средствами индивидуальной бронезащиты, шлемами и бронежилетами. В дорогу выдают сухпайки из расчета на несколько дней.

По поручению губернатора, ребятам выдали и дополнительный комплект обмундирования, куда входят утепленные сапоги, спальный мешок, спортивная сумка, туристический коврик, фонарик с батарейками к нему, 5 пар теплых носков. Также бойцам выдают набор медикаментов. На каждое подразделение Правительством Омской области выделена оргтехника и квадрокоптер. Обеспечение наших защитников предметами дополнительной экипировки произведено силами бюджета и при помощи предприятий, общественных организаций, политических партий.