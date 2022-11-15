Омскому трамваю 86 лет: мэр Омска Шелест поздравил городское трамвайное депо с внушительной датой

Фото: пресс-служба администрации города Омска

15 ноября омскому трамваю исполняется 86 лет. С этой датой городское трамвайное депо в своих соцсетях поздравил мэр Омска Сергей Шелест.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- 15 ноября 1936 года в нашем городе состоялось официальное открытие трамвайного движения. Первая линия пролегала от железнодорожного вокзала до сада имени В. В. Куйбышева — ныне район кинотеатра «Маяковский» — и имела протяженность 8,2 км. Подвижной состав трамвайного депо на тот момент насчитывал 16 вагонов Мытищинского завода: 8 моторных и 8 прицепных, - подробно рассказал об истории общественного транспорта омский градоначальник в своем telegram-канале.

Также Сергей Николаевич отметил, что сегодня на городских маршрутах работают 94 пассажирских трамвайных вагона. Длина линий составляет 77,4 км. Ежегодно трамваи перевозят около 7 миллионов горожан и гостей Омска, а сам трамвай стал одним из символов нашего города.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Поздравляю всех сотрудников трамвайного депо муниципального предприятия «Электрический транспорт» с праздником. Желаю здоровья, успехов и плодотворной работы. Со своей стороны муниципалитет будет и дальше заниматься вопросами трамвайного движения: восстанавливать старые и приобретать новые вагоны, ремонтировать пути и контактные сети — сохранять все то, что обеспечивает доставку пассажиров до места назначения на привычном и любимом ими транспорте, - пожелал напоследок Сергей Шелест.

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