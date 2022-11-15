«Душ, просто душ»: омичи живут под зонтами в собственных квартирах на Куйбышева, 150

Фото: стоп-кадр видео «Инцидент Омск» во Вконтакте

У жителей дома №150 на улице Куйбышева настолько бодрое утро, что не приходится принимать душ. Вода в их квартирах с потолка льется не переставая. Всё дело в том, что «дырявая» крыша пропускает все осадки, которые продолжаются в Омске уже неделю.

Омичи, которые проживают на верхних этажах, опубликовали видео в группе «Инцидент Омск», подчеркнув, что их жизням угрожает не только большая вероятность простудиться, но и электрика, и разрушающиеся плиты.

- Вчера было замыкание у соседей – провода замкнуло. Вся вода туда бежит. Ой, душ, просто душ, - комментирует автор видео.

Как отмечает автор, по вопросам эксплуатационного состояния дома они уже не первый год обращаются в разные инстанции. Но всё тщетно. Их никто не слышит, и помогать не спешит.

- Кто будет отвечать, если случится несчастье, и пострадают люди, - вопрошает омичка.

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