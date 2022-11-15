Замглавы омской чечено-ингушской диаспоры Джабраилов просидит в СИЗО до 13 января

Фото: bk55.ru

Накануне Куйбышевский районный суд продлил срок пребывания в СИЗО для замглавы омской чечено-ингушской диаспоры Альви Джабраилову.

Судебная инстанция продлила срок нахождения в СИЗО для Джабраилова еще на два месяца - до 12 января 2023 года. Таким образом, он встретит Новый год в стенах следственного изолятора.

Отметим, по делу об межэтнической ОПГ в СИЗО также отправили еще семь человек, в числе которых глава екатеринбургской чеченской диаспоры.

Напомним, ранее Альви Джабраилов стал фигурантом нашумевшего уголовного дела по статье «Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере». По версии следствия и силовиков, Джабраилов был членом межэтнической ОПГ, вымогавшей деньги у омских предпринимателей. Так, с одного пытались «стрясти» 20 миллионов рублей, угрожая физической расправой и общая сжечь имущество, принадлежащее бизнесмену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омске задержали 8 членов межэтнической ОПГ, вымогавшей деньги у бизнесменов

Среди восьми фигурантов дела замглава омской чечено-ингушской диаспоры и представители екатеринбургской чеченской общины(подробнее...)