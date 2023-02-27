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Общество27 февраля 2023 12:30

В Омске полностью закроют движение по Ленинградскому мосту на две ночи

Рабочие будут демонтировать контактную троллейбусную сеть
Андрей ОБНОРСКИЙ
Работы будут выполняться в ночное время.

Работы будут выполняться в ночное время.

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

С 23:00 28 февраля до 5:00 1 марта и с 23:00 1 марта до 5:00 2 марта на участке от улицы Ленина до транспортной развязки по улице Суворова будет полностью закрыто движение транспорта. Об этом сообщает департамент строительства.

Две ночи подряд необходимы подрядной организации для демонтажа контактной троллейбусной сети. Чтобы рабочим ничего не мешало,а омичи были уверены в своей безопасности, ввродятся такие ограничения. «На подходах к Ленинградскому мосту будут внесены изменения в схему светофорного регулирования и установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение. Обращаемся ко всем гражданам и организациям с просьбой спланировать, в случае необходимости, свои поездки, используя альтернативные маршруты, - обратился к омичам директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

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