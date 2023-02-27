В Омской области в два раза увеличили лимит на отстрел медведей

Фото: Иван МАКЕЕВ

571 особь бурого медведя можно отстрелить в период с 1 августа 2023 по 1 августа 2024. В Омской области установили новые лимиты на добычу косолапых и барсуков.

Последних, к слову, на растерзание охотников отдают 954 головы. Эта цифра составляет почти 10% от общего количества обитателей в живой природе.

А вот мишек можно убить в полтора раза больше, чем сейчас. Специалисты связывают это с увеличением численности бурых обитателей в живой природе.

Так, 130 медведей разрешено добыть в охотничьих угодьях Тарского района, еще 82 особи в лесах Тевризского района. Это максимальное количество из общего числа.

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