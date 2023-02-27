Омского экс-замминистра строительства Сычева будут судить за взятки и халатность при возведении школ и детских садов

Фото: архив omskportal.ru.

Пресс-служба СУ СК РФ по Омской области сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Владимира Сычева и руководителя ООО «Абсолютстройэксперт», которых обвинили во взяточничестве. Чиновнику инкриминируют халатность и получение взяток, бизнесмену – дачу взятки. Материалы готовятся к передаче в суд.

- По данным следствия, замминистра вследствие халатного отношения к своим должностным обязанностям и небрежного отношения к службе допустил срыв установленных сроков подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области» 4 общеобразовательных школ на 2472 места и 3 детских садов на 551 место. В результате указанные объекты не построены до настоящего времени, - рассказали следователи.

Кроме того, следствие установило, что Сычев имел огромные долги, больше 2 миллионов рублей. Шаткое финансовое положение вынудило экс-чиновника на взятку.

- Действуя из корыстных побуждений, получил от предпринимателя Дмитрия Шестакова взятку в размере 1 миллион 900 тысяч рублей за общее покровительство деятельности коммерческой организации и решение вопросов о своевременной оплате работ по контактам, а от другого предпринимателя – взятку в размере 200 тысяч рублей за содействие в решении вопроса о прекращении искового производства в интересах взяткодателя, - пояснили в ведомстве.

Вину обвиняемые во время следствия не признали. В настоящее время фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

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