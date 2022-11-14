Комик Дмитрий Хрусталев приедет в Омск на фестиваль КВН «В центре Азии»

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В омском ОМЦ «Химик» с 18 по 22 ноября пройдет фестиваль студенческих команд КВН стран Центрально-Азиатского региона «В центре Азии». Его ведущим станет известный комик, телеведущий и бывший кнвщик Дмитрий Хрусталев.

В грандиозном фестивале примут участие команды как из российских регионов, так и из стран Центральной Азии, среди них: «Восточные ласки» (Таджикистан), «Жыланы» (Казахстан), «Челки» (Кемерово), «Сборная Офисных работников» (Барнаул), «Изен» (Хакасия), «Ямакаси дети ветра» (Новосибирская область, Татарск). Омской область в состязаниях представят команды «Омская сборная», «ВВ» и «Год за полтора».

С фестивальными номерами коллективы выступят 22 ноября. Команды сыграют два конкурса в рамках творческого смотра.

- Фестиваль «В центре Азии» – это большое мероприятие, здесь соберутся команды высокого уровня, как минимум Центральных лиг международного союза КВН, в том числе и победители. Игра обещает быть сложной и яркой. Но зрителей может привлечь еще и фигура Мити Хрусталева, он станет ведущим события. Вход на фестиваль будет бесплатный, по пригласительным билетам, которые будут разыгрываться. Ценность события для КВНщиков заключается в том, что с ними будут работать редакторы Высшей лиги, – сообщил директор ОМЦ «Химик» Тимофей Назаров.

На протяжении четырех дней участники команд будут работать с редакторами творческого объединения «АМиК», смогут обменяться опытом и пройти мастер-классы.

Отметим, проведение мероприятия стало возможным благодарю гранту конкурса «Росмолодёжь.Гранты», который выиграл администратор омской лиги КВН, капитан команды «6:30» Олег Веренчук.

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