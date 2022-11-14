В середине недели в Омск придет по-настоящему зимняя погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Омске в середине рабочей неделе резко изменится - на смену осадкам в виде мокрого снега, слякоти и температуре около 0 градусов придет похолодание до -14 градусов, небольшой снег и солнце. Об свидетельствуют данные погодного сервиса Gismeteo.

Так, в подельник, 14 ноября, в дневные часы температура воздуха поднимется до +1 градуса. В течение дня ожидается мокрый снег и дождь. Порывы ветра до 13 метров в секунду. Атмосферное давление – 734-734 мм. ртутного столба.

Во вторник, 15 ноября, погода в Омске существенно не изменится. Днем до +1 градуса. В ночные часы столбик термометра покажет 0 градусов. На протяжении суток будет идти мокрый снег. Скорость ветра достигнет 12 метров в секунду. Атмосферное давление – 732-737 мм. ртутного столба.

В среду, 16 ноября, днем будет около 0 градусов. Ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега. Ночью резко похолодает до -7 градусов. Ветер западный. Он будет дуть скоростью до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти – 739-750 мм. ртутного столба.

Четверг, 17 ноября, будет по-настоящему зимнем днем. Днем столбик термометра опустится до -8 градусов. Пройдет небольшой снег. С наступлением темноты в Омске похолодает до -11 градусов. Ветер западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление – 752-764 мм. ртутного столба.

Погода в Омске на день Дед Мороза, который отмечается в эту пятницу, 18 ноября, будет солнечная и морозная погода. В дневные часы без осадков и до -8 градусов. Ночью температура воздуха понизится до -14 градусов. Направление ветра не изменится – западное. Его скорость со ставит от 3 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет своего максимума за неделю – до 764 мм. ртутного столба.