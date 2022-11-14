Экс-главврач детской больницы №4 судится с минздравом Омской области

Точку в деле поставит суд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководившая 36 лет детской больницей №4 Людмила Маслакова подала в суд на министерство здравоохранения Омской области. Все дело в том, что минувшим летом трудовой договор с медиком не был продлен.

Вместо нее должность получила заместитель по поликлинической работе Ирина Суворова. Но сложившимися обстоятельствами осталась недовольна бывший руководитель.

В профильном ведомстве «КП-Омск» прокомментировали историю, подчеркнув, что вся процедура была выполнена в соответствии с трудовым законодательством.

- Причиной прекращения трудовых отношений стал в том числе низкий темп исполнения учреждением мероприятий национального проекта «Здравоохранение». Сохранена преемственность управления: на должности главврача Маслакову сменила Ирина Суворова, которая работает в ДГБ4 33 года, - пояснили в минздраве.

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