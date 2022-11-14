Сквозь землю провалилась: приехавшая в Омск женщина упала в темноте в открытую теплотрассу и просидела там всю ночь

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Омск».

В Омске на нерядовое ЧП в местных социальных сетях пожаловались горожане, проживающие по улице 8-я Ремесленная. Этим утром омичам пришлось доставать из открытой ямы теплотрассы гостью нашего города, имя которой не называют. Как поясняют жители домов, в темноте женщина не разглядела открытую яму теплотрассы - а она довольно глубокая - и провалилась туда. Выбраться самостоятельно приезжая тоже не смогла, пришлось сидеть под трубами всю ночь, пока под утром рядом с местом происшествия не начали ходить люди. Прохожих пострадавшая и позвала на помощь.

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Омск».

- Больше 3 лет обращаясь во всякие службы, получаем отказ. В центре Омска, по улице 8-я Ремесленная, пересечение с Челюскинцев, открытая теплотрасса! Рядом проваливается земля! В частном секторе бегают дети, не один раз доставали собак, но вчера в открытую яму упала девушка, приехавшая из другого города, и не зная местности, в яме она просидела всю ночь и утро!!! Пока случайно не услышали крики о помощи, ей очень повезло, что она осталась жива, также в теплотрассе очень много крыс! - с негодованием написали очевидцы происшествия.

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Омск».

И приложили к посту в группе ВКонтакте «Инцидент Омск» красноречивые фото. На них - та самая девушка и ранения, которые она получила при падении. Женщине, действительно, повезло: при падении она серьезно оцарапалась, а могла получить и более серьезные травмы. Кто виноват в том, что люди проваливаются в зияющую рану, теперь будут разбираться коммунальщики.

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Омск».

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Омск».

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