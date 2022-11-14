Омский губернатор Бурков подписал указ о присуждении премии творческим детям с особенностями

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

14 ноября губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о присуждении премии шести талантливым детям из региона. Отметим, что премия «Мир открытых возможностей» на протяжении 10 лет присуждается талантливым детям с инвалидностью и составляет 70 тысяч рублей. Выплата идет из областного бюджета в рамках региональной программы «Доступная среда».

В 2022 году на соискание ежегодной премии представлены материалы на 48 детей по шести номинациям. Торжественная церемония награждения талантливых и целеустремленных ребят состоится в декабре этого года.

В номинации «Образование и наука» высшую награду получит Глеб Артеменко из Павлоградского района. Школьник показывает успехи по всем общеобразовательным предметам, изучает английский язык. Мальчик является неоднократным призером и победителем международных и всероссийских олимпиад и конкурсов.

Омич Вячеслав Комов стал лауреатом в номинации «Инструментальное мастерство и вокал». Вячеслав учится в детской школе искусств № 2 по классу аккордеона. Преподаватели школы отмечают его музыкальную одаренность, работоспособность, талант, упорство. Вячеслав ежегодно становится лауреатом международных, всероссийских и областных музыкальных конкурсов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В номинации «Техническое творчество и декоративно-прикладное искусство» лауреатом стала Алеся Плющенко из Любинского района. Алеся – талантливая девочка, она активно принимает участие в школьных и районных мероприятиях, в выставках работ декоративно-прикладного творчества. Алеся является победителем и призером международных и всероссийских творческих конкурсов.

Сергей Шушарин из Омска стал лауреатов в номинации «Спортивные достижения». Парень с девяти лет занимается плаванием в омском специализированном спортивном центре Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки. По результатом участия в Первенстве России Сергея включили в молодежный состав сборной команды России по плаванию среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. В прошлом году Сергей выполнил норматив Мастера спорта России.

Омичка Ангелина Бородулина стала лауреатом в номинации «Изобразительное искусство. Ангелина занимается в художественной студии «Музей Либеров-центр», интересуется живописью и скульптурой. Ангелина – лауреат, победитель и призер художественных конкурсов различного уровня.

В номинации «Литературное искусство» лауреатом стала Маргарита Ивашина из Омского района. Маргарита занимается в Иртышской детской школе искусств, она делает успехи в сценическом мастерстве. Маргарита является неоднократным победителем всероссийских конкурсов по литературному искусству.