Омский НПЗ помог школьникам с лабораторией для экологических исследований

По проекту «Право школьников на город» в омской городской школе № 8 появились мини-лаборатории для исследований загрязненности рабочих мест, качества воды, параметров воздуха и замеров для определения школьного микроклимата. Ученики младших и средних классов с помощью нового оборудования ставят опыты и создают исследовательские экопроекты. Образовательная инициатива учителей стала финалистом грантового конкурса Омского НПЗ, который проходит в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

- Экологическую осознанность эффективнее всего воспитывать с детства. В результате участия в школьном экопроекте учащиеся узнают о важной связи состояния окружающей среды и здоровья человека. Это стало возможным благодаря поддержке Омского НПЗ, который всегда ответственно подходит к вопросам экологического благополучия региона. Предприятие внедряет лучшие природоохранные практики в производство и помогает активным омичам воплощать в жизнь значимые экологические инициативы, — отметила заммэра Омска по социальному блоку Инна Елецкая.

Мини-лаборатории помогают школьникам на практике измерять параметры воздуха, среды и определять качество воды. Инициаторы проекта считают, что базовые экологические знания помогут ребятам бережнее относиться к окружающему миру и осознанно подходить к природопользованию.

- Для Омского НПЗ забота об окружающей среде – важный пункт взаимодействия с регионом. Поддержанный ОНПЗ экологический проект для школьников дает уверенность, что подрастающее поколение активно включится в решение экологических вопросов. Омский НПЗ всегда активно участвует в создании образовательной базы для развития юных омичей, — считает руководитель Омского НПЗ Олег Белявский.

Предприятие много лет оказывает поддержку социальным инициативам омских экоактивистов. В 2022 году ОНПЗ выступил генеральным партнером «Экошколы для современных медиа». Эта образовательная программа позволила сформировать в регионе сообщество журналистов, специализирующихся на экологических вопросах.