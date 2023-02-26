27 февраля подростки из Юрьевки Омской области, зарезавшие целую семью, выступят на суде с последним словом

Фото: пресс-служба СК РФ по Омской области.

Пара некогда влюбленных подростков из Омской области, обвиняемых в убийстве семьи девушки из села Юрьевка, 27 февраля должна будет выступить на суде с последним словом. Заседание состоится в Павлоградском районном суде Омской области. Напомним, что из-за несовершеннолетнего возраста обвиняемых в убийстве суд проходит в закрытом режиме.

Напомним эту трагичную историю, которая случилась в ночь с 21 на 22 января 2022 года. Сначала по омской области пронеслась весть об убийстве семейной четы и одной из их дочерей кем-то неизвестным. По версии девушки, старшей дочери в этой семье, после того, как все улеглись спать, и в доме не закрыли дверь, в жилище вторгся неизвестный и напал с ножом на спящих жителей села. Дочери и младшему сыну удалось спастись бегством.

Когда на место происшествия прибыли правоохранители и начали опрашивать участников событий, в их показаниях нашлось много нестыковок. В конечном итоге, обмануть опытных следователей не удалось и правда всплыла наружу.

Как оказалось, на самом деле, зачинщицей убийства матери, отчима и сводной сестры с инвалидностью стала сама девушка. Учащаяся седьмого класса средней школы предложила своему 17-летнему знакомому таким образом избавиться от ее родных, которые были против ее отношений с неблагополучным подростком.

Получив согласие, подростки разработали план и обсудили роли каждого. Для убийства парень взял у своего знакомого штык-нож, пробрался в дом с заднего двора через открытую сообщницей дверь и множественные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы, за которой старшая сестра не хотела ухаживать. В живых остался только ее младший брат - школьница решила его пощадить, спрятав на кухне.

Впоследствии юноша полностью признал вину в совершении преступления, а его девушка - только частично. Психиатрическая экспертиза признала обоих вменяемыми.

Гособвинитель настаивает на сроке 9 лет и 11 месяцев для ставшего совершеннолетним в тюрьме парня, для 15-летней дочери просят назначить 9,5 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Также прокурор попросил удовлетворить иск о взыскании с подростков 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда 7-летнему сыну погибшей женщины.

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