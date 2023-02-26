Доигрался: в Омске 18-летний студент заплатил за игровой аккаунт 25 тысяч рублей, но был заблокирован спустя сутки

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Пресс-служба полиции Омской области сообщила об аферистах, которые накануне выманили у омского студента 25 тысяч рублей за игровой аккаунт. 18-летний парень заплатил за постоянное участие в онлайн игре внушительную сумму, но смог вести свою игру всего лишь сутки, а позже был заблокирован.

- С заявлением о мошеннических действиях в отдел полиции № 4 УМВД России по городу Омску обратился 18-летний студент омского колледжа. Он рассказал, что его обманули в социальной сети. Оперативники выяснили, что молодой человек решил приобрести аккаунт для компьютерной игры. Связался посредством переписки с неким Владимиром Столяровым, после чего перевел ему на банковскую карту полную стоимость – 25 000 рублей. Сутки потерпевший пользовался приобретенным аккаунтом, однако на следующий день не смог зайти в игру. На его претензии «продавец» сослался на посредничество, а номер юридического лица, который якобы оказывал непосредственные услуги по реализации учётных записей, оказался заблокирован, - рассказали подробности в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование идет.

Омская полиция обращается к гражданам: будьте внимательны при совершении покупок в интернете. Внимательно изучите отзывы о том или ином продукте, проверьте надежность продавца. Если вы столкнулись с мошенниками, обратитесь в полицию по телефону 102.