В Омской области перевернулся автобус с пассажирами

Фото: Госавтоинспекция Омской области.

25 февраля в 13:35 в Колосовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. В салоне рейсового автобуса, который попал в эту аварию на момент происшествия находилось шесть пассажиров.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 69-летний водитель автобуса ГАЗель, двигаясь по автодороге Бражниково — Колосовка, не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлен пассажир автобуса — женщина 35 лет.

Другие обстоятельства устанавливают.

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