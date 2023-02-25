Плюс 200 миллионов: в Омске подрядчик потребовал от мэра увеличить финансирование

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сегодня омский мэр Сергей Шелест провел традиционный субботний объезд по крупным городским стройкам. Градоначальник проинспектировал школу в микрорайоне «Серебряный берег». Затем проехал к дому на 6-й Станционной на Старой Московке, где возводят жилое здание для переселения граждан из аварийного жилья, и отметил положительную динамику. Неприятности начались на Левом берегу Омска. Подрядчик заявил на встрече градоначальнику, что не укладывается в отведенные финансовые лимиты.

- В троллейбусном депо на улице Ватутина с подрядной организацией ООО «Хатман Групп» состоялся предельно жесткий разговор. Они настаивают на увеличении стоимости работ с 295,6 до 506 (!) миллионов рублей. Напомнил, им, что условия муниципального контракта, в том числе его стоимость, произвольно изменять нельзя. А обоснование, которые они предлагают, будут детально проверяться. Считаю, что нужно находить решение, которое бы позволило нам и завершить реконструкцию объекта с требуемым качеством, и остаться в рамках отведенных бюджетных лимитов, - поделился шокирующей новостью Сергей Шелест в своем telegram-канале.

Какие варианты могут быть предложены для обеих сторон, пока не сообщают.