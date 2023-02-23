В Омской области к концу праздничных выходных похолодает до -28 градусов

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омской области к концу недели ожидается резкое похолодание до -28 градусов. На территории региона будет по-прежнему ветрено. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Завтра, 24 февраля, ночью столбик термометра покажет -5...-10, местами 0 градусов. Днем существенных изменений погода не изменится. В течение суток ожидаются осадки в виде снега с дождем, мокрого снега, метель. На дорогах региона местами гололедица. Ветер южный, юго-западный 9-15 метров в секунду. В отдельных районах порывы до 19 метров в секунду.

В субботу, 25 февраля, синоптики прогнозируют похолодание. В ночные часы -13...-18 градусов. При прояснении еще холоднее — до -23 градусов. Днем от -8...-13 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

В воскресенье, 26 февраля, погода в Омске вновь не порадует. Так, ночью без существенных осадков температура воздуха опустится до -18...-23, при прояснении -28 градусов. Местами изморозь. Днем потеплеет до -6...-11 градусов, пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный от 6 до 13 метров в секунду.

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