На севере Омской области чиновники продавали квартиры, выданные переселенцам из аварийного жилья

Бывшие чиновники занимались махинациями с недвижимостью более семи лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области суд огласил приговор трем бывшим чиновникам, которые продавали квартиры, предназначенные для переселенцев из аварийного жилья. Среди фигурантов дела — два экс-главы сельских поселений и сотрудник администрации Тевризского муниципального района.

Как было установлено в суде, с ноября 2011 по апрель 2018 годов обвиняемые включали в программу переселения аварийные многоквартирные дома. Затем экс-чиновники от имени переселенцев заключали договоры соцнайма с районной администрацией и приватизировали новые квартиры в Тевризе. После всех этих процедур они продавали жилье от имени собственников, а деньги забирали себе.

Таким образом, местные жители, которым полагалось жилье по программе переселения, и дальше фактически продолжали проживать в аварийных домах.

За семь лет троица незаконно вывела из муниципальной собственности семь квартир. Материальный ущерб, причиненный администрации Тевризского муниципального района составил более 10,8 миллиона рублей.

Вины свою бывшие чиновники не признали. Добровольно возмещать причиненный ущерб отказались.

Экс-главу первого сельского поселения суд приговорил к 4 годам, а второго — к 5 годам 6 месяцам колонии. Бывший сотрудник районной администрации отправится за решетку на 5 лет. Всем им также придется выплатить штраф в размере от 350 до 500 тысяч рублей. Кроме того, инстанция удовлетворил иск прокуратуры с требованием взыскать с троицы более 10,8 миллиона рублей в качестве компенсации причиненного материального ущерба. После оглашения приговора нечистые на руку чиновники были взяты под стражку.

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