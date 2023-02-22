Работников омского мусоросортировочного завода эвакуировали из-за опасного полиэтиленового пакета

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Среди гор мусора сотрудники мусоросортировочного завода, расположенного в Кировском округе, нашли подозрительный пакет. В нем лежали боеприпасы.

103 патрона для автомата Калашникова хранились в полиэтиленовом пакете. Работников организации пришлось эвакуировать и вызвать саперов.

- По инструкции все работы на производстве были остановлены, оборудование обесточено, сотрудники завода эвакуированы. На место прибыли оперативные службы, территорию завода оцепили, — рассказали в пресс-службе регоператора.

Как патроны оказались среди мусора теперь выясняет полиция.