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Общество22 февраля 2023 12:00

Работников омского мусоросортировочного завода эвакуировали из-за опасного полиэтиленового пакета

Среди отходов нашли 103 патрона для автомата Калашникова
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: регоператор

Фото: регоператор

Среди гор мусора сотрудники мусоросортировочного завода, расположенного в Кировском округе, нашли подозрительный пакет. В нем лежали боеприпасы.

103 патрона для автомата Калашникова хранились в полиэтиленовом пакете. Работников организации пришлось эвакуировать и вызвать саперов.

- По инструкции все работы на производстве были остановлены, оборудование обесточено, сотрудники завода эвакуированы. На место прибыли оперативные службы, территорию завода оцепили, — рассказали в пресс-службе регоператора.

Как патроны оказались среди мусора теперь выясняет полиция.

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