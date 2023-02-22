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Происшествия22 февраля 2023 10:25

По дороге на север Омской области неизвестный сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Погибшую обнаружил водитель фуры
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

Омская полиция разыскивает виновного в смерти пешехода. ДТП с погибшей 44-летней женщиной произошло на автодороге Омск-Тара и в районе 84 километра.

- Неизвестный, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода - женщину 1979 г.р. Водитель скрылся с места ДТП, пешеход скончался на месте происшествия, - уточнили в правоохранительных органах.

Нашел сбитую омичку на обочине водитель фуры. Он и сообщил об инциденте оперативникам. Сейчас УМВД разыскивает подозреваемого, очевидцев просят сообщить по телефонам 79-35-04, либо 102.

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