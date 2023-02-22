В Омске повар кафе ответил назойливому посетителю ударом ножа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в омский отдел полиции №1 поступило сообщение из медучреждения о 37-летнем мужчине с ножевыми ранениями в области груди, доставленного из гостиницы по улице 70 лет Октября на Левобережье.

Как выяснили правоохранители, омич, будучи пьяным, начал назойливо приставать к отдыхающим в кафе, в результате чего между ним и поваром вспыхнул конфликт. Уже на улице работник заведения решил усмирить буйного посетителя и ударил его ножом.

Оперативникам удалось установить личность повара и задержать его. Им оказался 55-летний житель Кировского округа, которые ранее был судим за кражу, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью. Орудие преступления — нож — было изъято.

В отношении повара завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 10 лет колонии.

Отметим, потерпевший на данный момент находится в реанимационном отделении.

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