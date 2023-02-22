У нее уже есть проблемы, а потом будут и у вас: две жительницы Омска пытались выманить у владелицы мебельного салона 1,5 миллиона рублей за решение якобы имеющихся проблем с законом

Суд поместил мошенниц под стражу по ходатайству следователя. Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

В Омске полицейские задержали двух женщин, вымогавших у владелицы мебельного салона 1,5 миллиона рублей за решение проблем законом, которые якобы могут появиться у ее дочери.

По предварительной версии, в январе 2022 года омички сообщили предпринимательнице, что ее дочь может быть привлечена к уголовной ответственности за преступление, которое она не совершала. Обвиняемые обещали потерпевшей за определенную сумму вывести девушку из числа фигурантов. Однако на этом аферистки не остановились: они стали убеждать женщину, что из-за якобы имеющих проблем с бизнесом ей тоже грозит уголовное преследование. После нескольких месяцев давления со стороны злоумышленниц предпринимательница обратилась в правоохранительные органы.

Оперативники задержали фигуранток дела с поличным при передаче денег в одном из омских ресторанов.

В отношении предприимчивых женщин заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». По ходатайству следователя следственной части СУ УМВД России по Омской области Куйбышевский районный суд поместил обвиняемых под стражу.

Правоохранители полагают, что задержанные — Василькова А.С. и Шулинина О.Ю. — причастны и к другим эпизодам противоправной деятельности. Всех пострадавших просят обратиться в полицию или позвонить в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции по телефонам УМВД России по Омской области по телефонам: 79-30-65, 79-29-65.

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