Дольщики ЖСК «Рубин-2» хотят вернуть деньги с омской фирмы убитого бизнесмена Виктора Берга

Люди уже более 10 лет не могут получить жилье, в которое вложили деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 17 ноября запланировано собрание обманутых дольщиков ЖСК «Рубин-2». Кооператив основался в рамках строительства дома в границах улиц 1-я и 2-я Рабочая, Харьковская, Свобод.

Более 15 лет назад возведением многоквартирного дома занялась компания ООО «Компания «ОмСтрой-2001», директором которой был ныне покойный Виктор Берг. После кризиса в 2008-ом у застройщика дела пошли вниз, а строение так и не началось взводиться.

- На 2022 год объект находится на нулевом этапе. Сейчас больше 50% дольщиков остались без квартир и без денежной компенсации, которую обещал Фонд Развития территорий. Люди обмануты трижды, - поясняет автор.

Вопросов у людей много, в том числе и к председателю кооператива. Им является Сергей Томилин, который возглавляет торговую фирму ООО «ТПК «Сибэлектрокомплект» и строительную компанию ООО «Рубин».

Напомним, фамилия Виктора Берга тесно связана с судьей Сергеем Москаленко - тоже ныне покойным.

После провала бизнеса на Берга завели почти 30 уголовных дел, ему вменяли хищение средства 442 дольщиков на сумму более 100 млн рублей. За оправдательное заключение, как доказано органами внутренних дел, строитель передал судье Москаленко передал почти семь миллионов рублей и оказал имущественные услуги на восемь миллионов.

Виктора Берга в 2015 году нашли убитым в лесополосе. В 2017 году на дереве в парке 300-летия Омска повесился и сам судья. Его, кстати, обвинили в получении крупной взятки посмертно. Правда, родственники пытались оспорить решение даже в Верховном суде РФ, но и там оставили жалобу без удовлетворения.

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