Мобилизованные омичи получили свою первую зарплату за полный месяц от Минобороны РФ

Мобилизованные рассказали о своей зарплате. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омские мобилизованные поделились с общественностью новостью о выплате первой зарплаты за полный месяц службы. Напомним, что военнослужащие были призваны в конце сентября. Сначала омичам заплатили за остаток дней службы в прошлом месяце, а накануне перечислили средства за весь октябрь. И, как сообщает Om1.ru, полная зарплата почему-то не дотягивает до обещанных представителями Минобороны РФ195 тысяч рублей.

К примеру, за дни военной службы с 24 по 30 сентября сумма выплат одного из мобилизованных в Черёмушках составила 22 161 рубль. За весь последующий октябрь этому же военнослужащему - младшему сержанту - заплатили 107 032 рубля. Парень утверждает, что такие деньги получили все его сослуживцы, невзирая на чин.

При этом ранее представители Минобороны РФ утверждали, что зарплата мобилизованных составит 195 000 рублей, и это - минимум. Хотя не стоит исключать вероятность, что деньги еще поступят на счета военнослужащих.

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