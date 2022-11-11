Главу села в Омской области осудят за 20 преступлений

Здесь ребята пилят валёжник, который можно перерабатывать бесплатно. А вот глава поселения решил подзаработать на «живых» деревьях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Седельниковский районный суд направлено уголовное дело главы Рагозинского сельского поселения. Мужчину обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений.

Оперативники выяснили, что с 2017 по 2019 годы чиновник организовал частный бизнес по заготовке дров. Набрал бригаду, снабдил работников транспортом и необходимым оборудованием. Пока мужики пилили деляну, подчиненный руководителя выписывал фиктивные договоры.

- Заключались документы купли-продажи древесины для нужд отопления по сниженным для жителей северных районов области расценкам, а также доверенности от имени данных граждан на представление их интересов водителем администрации поселения, которые впоследствии представлялись в отдел лесничества, - уточнили в областной прокуратуре.

Причиненный ущерб государству составил более 3,5 млн рублей. Ему грозит до 4 лет тюрьмы.

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